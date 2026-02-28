Подземные станции тель-авивского трамвая превращены в бомбоубежища

По указанию силовых структур подземные станции тель-авивского трамвая открыты для использования в качестве защищенных пространств, за исключением станции "Карлибах", которая не является укрытием согласно указанию Ведомства тыла.

Открытые станции: в Тель-Авиве – "Аленби", "Иехудит", "Шауль ха-Мелех", "Арлозоров"; в Рамат-Гане – "Бялик" и "Аба-Хилель"; в Бней-Браке – "Бен-Гурион" и "Аароновича"; в Петах-Тикве – "Эм ха-Мошавот".