28 февраля 2026
Израиль

Подземные станции тель-авивского трамвая превращены в бомбоубежища

Война с Ираном
Тель-Авив
время публикации: 28 февраля 2026 г., 11:26 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 12:09
Avshalom Sassoni/Flash90

По указанию силовых структур подземные станции тель-авивского трамвая открыты для использования в качестве защищенных пространств, за исключением станции "Карлибах", которая не является укрытием согласно указанию Ведомства тыла.

Открытые станции: в Тель-Авиве – "Аленби", "Иехудит", "Шауль ха-Мелех", "Арлозоров"; в Рамат-Гане – "Бялик" и "Аба-Хилель"; в Бней-Браке – "Бен-Гурион" и "Аароновича"; в Петах-Тикве – "Эм ха-Мошавот".

Израиль
