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Израильские ученые создали носимое устройство для мониторинга диабета в реальном времени

время публикации: 28 июля 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 09:24
Израильские ученые создали носимое устройство для мониторинга диабета в реальном времени
AP/Business Wire

Исследователи Хайфского Техниона разработали технологию непрерывного контроля уровня глюкозы и уровня лекарств с помощью микроигл.

Ученые представили носимую технологию для больных диабетом 2 типа, которая обеспечивает неинвазивное отслеживание состояния пациента в реальном времени. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Устройство представляет собой небольшой эластичный круг, который клеится на предплечье. Микроиглы безболезненно проникают в кожу и непрерывно контролируют уровень глюкозы и концентрацию метформина – распространенного препарата для лечения диабета 2 типа, который принимают в таблетках. Метформин повышает чувствительность организма к инсулину и снижает выработку глюкозы печенью. Лекарство работает хорошо, но его передозировка – опасна.

Микроиглы проникают в верхний слой кожи безболезненно и мониторят биомаркеры с помощью сенсоров с наноферментами. Новизна устройства заключается в том, что оно одновременно отслеживает два главных параметра – уровень сахара и концентрацию лекарства. Это позволяет понять, нужна ли дополнительная доза метформина или препарата достаточно.

Собранные данные передаются через Bluetooth на мобильное приложение, которое проводит фармакологический анализ в реальном времени. Приложение генерирует персональные профили лекарства и рекомендации по дозировке, немедленно предупреждая пользователей о серьезных изменениях.

Традиционные методы лечения диабета следуют универсальному подходу и не учитывают индивидуальные различия в усвоении лекарств. Это может привести к опасным состояниям, таким как гипогликемия или передозировка. Новая система решает эту проблему.

Система показала себя надежно и в лабораторных условиях, и в экспериментах с диабетическими мышами. В будущем команда планирует расширить систему для мониторинга сердечных заболеваний и эпилепсии.

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