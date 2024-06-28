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Западно-нильская лихорадка: диагностирован 81 случай, 64 больных госпитализированы, семеро умерли

время публикации: 28 июня 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 14:30
Западно-нильская лихорадка: диагностирован 81 случай, 64 больных госпитализированы, семеро умерли
James Gathany/CDC via AP

Министерство здравоохранения сообщает, что к настоящему моменту у 81 человека диагностировано заболевание западно-нильской лихорадкой. 64 пациента госпитализированы в больницах, из них шестеро находятся на аппаратах искусственного дыхания. В нынешний сезон от западно-нильской лихорадки скончались семеро больных.

Большинство случаев заболевания зарегистрированы в центре Израиля.

Западно-нильская лихорадка давно известна в Израиле. Болезнь вызывается укусом комара, зараженного специфическим вирусом. При этом от человека человеку болезнь не передается.

Примерно у 80% заразившихся заболевание проходит бессимптомно, у 20% заразившихся появляются симптомы различной степени тяжести, включающие повышение температуры, общее недомогание, головные боли и генерализованные боли в теле.

Неврологические осложнения возникают менее чем у 1% заразившихся. Наибольшие риски присутствуют у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Министерство здравоохранения опубликовало подробную информацию о западно-нильской лихорадке, переведенную на русский язык.

Министерство экологии и министерство здравоохранения опубликовали также ряд инструкций для населения, которые могут снизить опасность заражения западно-нильской лихорадкой. Необходимо очистить общественную канализацию, а также осушить источники стоячей воды, которые становятся средой обитания комаров.

Необходимо удалить, накрыть или перевернуть все емкости, в которых может собираться вода, например, старые шины, ведра или бочки. Важно не допускать застаивания воды в цветочных горшках и кашпо, сливать или менять на ежедневной основе воду в вазах для цветов и в поилках для домашних животных. Домашние бассейны рекомендуется накрывать, ливневые желоба прочищать и осушать. Необходимо удалить ветошь и старые неиспользуемые предметы, в которых может скапливаться вода.

Важно принимать меры против комариных укусов: наносить на тело репелленты от насекомых, устанавливать аксессуары для отпугивания комаров в комнатах. Следует уменьшить площадь подверженной укусам кожи, надевая длинную светлую одежду. Следует включать вентиляторы в комнатах и когда вы находитесь на улице. На окна и дверные проемы следует установить сетки от насекомых.

Министерство экологии также призывает людей обращаться в органы местной власти, на территории которых обнаружена опасность разведения комаров, и информировать их о прорывах в канализации, стоячей воде и других опасностях.

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