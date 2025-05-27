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Минздрав сокращает срок стажировки студентов-медиков

Медицина
время публикации: 27 мая 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 22:08
Минздрав сокращает срок стажировки студентов-медиков
Yonatan Sindel/Flash90

Министерство здравоохранения объявило о начале реализации реформы системы стажировки студентов медиков, завершивших обучение в Израиле или за границей.

На первом этапе, который начнется с выпускников, записавшихся на июньскую распределительную жеребьевку и начинающих стажировку в августе 2025 года, срок стажировки будет сокращен с 12 месяцев до 9 месяцев.

На текущий момент стажировка проходит в следующем формате: 3 месяца в терапевтическом отделении, 2 месяца в хирургии, 2 месяца в детском отделении, 1 месяц в приемном покое, две недели в интенсивной терапии, две недели в анестезиологии, два месяца по выбору студента и месяц отпуска.

Сокращение стажа на три месяца будет осуществлено путем отмены месяца отпуска, и сокращения стажа в детском и хирургическом отделениях с двух месяцев до одного.

Кроме того, академическая степень доктора медицины (MD) больше не будет требовать года стажа и будет присваиваться по окончании 6 лет учебы.

Также реформа предусматривает изменение порядка проведения жеребьевки на стаж для выпускников иностранных вузов и изменение в оценке работы стажеров преподавательскими подразделениями больниц.

Здоровье
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