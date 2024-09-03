Дело о яйцеклетках с гемофилией: профессору Давиду Бидеру могут предъявить обвинения

Прокуратура сообщила адвокату профессора Давида Бидера, эксперта в области фертильности и экстракорпорального оплодотворения, что рассматривается вопрос о привлечении его клиента к судебной ответственности по результатам слушания.

Напомним, профессор подозревается во ввозе из Грузии яйцеклеток с генетическим заболеванием (гемофилия В). Яйцеклетки донора с гемофилией были оплодотворены, и эмбрионы из них были введены трем женщинам в Израиле. В результате этих процедур одна женщина родила ребенка-носителя этого заболевания, еще одна женщина перенесла выкидыш на позднем сроке из-за нежизнеспособности плода.

По подозрениям следствия, профессор Бидер ввел пациенток в заблуждение в отношении здоровья донора яйцеклеток, а также представил министерству здравоохранения ложную информацию о проведенных процедурах.

Профессор может быть обвинен в распространении опасного заболевания, причинению телесных повреждений, торговле яйцеклетками, получении чего-либо обманным путем и попытке помешать судебному разбирательству.