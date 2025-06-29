Разработан тест для выявления женщин с повышенным риском выкидыша

Ученые из Университета Уорика обнаружили, что у некоторых женщин, переживших выкидыш, слизистая оболочка матки не реагирует должным образом и не обеспечивает подходящих условий для прикрепления эмбриона. По их мнению, это – важный фрагмент головоломки выкидыша, указывающий на связь между риском потери беременности и нарушениями в матке еще до зачатия. Это также может объяснить, почему у некоторых женщин происходят повторные выкидыши, несмотря на наличие здоровых эмбрионов.

На основе полученных данных команда разработала диагностический тест, способный выявлять, насколько корректно слизистая матки реагирует – нормально или с отклонениями. Исследователи изучили около 1500 образцов тканей, взятых у более чем 1300 женщин, и выяснили, что у женщин с повторными выкидышами часто нарушен важный биологический процесс – децидуализация, подготавливающий слизистую матки к беременности.

Оказалось, что при неполной активации этого процесса создается нестабильная среда: эмбрион все еще может имплантироваться, но значительно возрастает риск кровотечений и ранней потери беременности. Что особенно важно – это нарушение не является случайным. У некоторых женщин оно повторяется в каждом менструальном цикле значительно чаще, чем можно было бы ожидать. Это говорит о наличии устойчивой, измеримой и потенциально устранимой причины выкидыша, подчеркивают ученые.

На основе этих данных команда разработала тест, способный определить молекулярные признаки нормальной или нарушенной децидуализации. Его уже применяют в Ковентри, Англия, где он помог в диагностике и лечении более 1000 пациенток.

Одна из пациенток, прошедших новый тест, рассказала, что этот опыт стал для нен переломным моментом после пяти выкидышей. "Мы чувствовали полное отчаяние и начинали мириться с мыслью, что я, возможно, никогда не смогу выносить ребенка", – поделилась она. – "Стандартные методы лечения, которые помогают многим женщинам после выкидышей, в нашем случае не работали, и каждый раз, когда мы пытались снова, это ощущалось как лотерея за жизнь будущего ребенка".

Результаты теста показали, что ее матка была плохо подготовлена к беременности. После соответствующего лечения у нее и ее мужа родились двое здоровых детей.