Машинное обучение помогает выявлять пациенток с риском послеродовой депрессии

Ученые из Массачусетского университета имени генерала Бригама создали модель машинного обучения, способную прогнозировать риск послеродовой депрессии на основе общедоступных клинических и демографических данных.

Для разработки и валидации своей модели исследователи использовали данные 29 168 беременных женщин, родивших в период с 2017 по 2022 год в двух академических медицинских учреждениях и шести общественных больницах, входящих в систему Mass General Brigham. Из этой группы у 9% пациенток в течение шести месяцев после родов были зафиксированы случаи послеродовой депрессии. Для обучения модели использовалась медицинская информация примерно половины участниц. Затем ее проверили на второй половине пациенток, чтобы оценить точность предсказаний. Результаты показали, что модель эффективно исключала риск ПРД в 90% случаев. Кроме того, она демонстрировала хорошие способности к прогнозированию: почти у 30% женщин с предполагаемым высоким риском действительно развилась ПРД в течение полугода после родов. По точности прогнозов модель превзошла стандартные оценки риска в 2-3 раза.

В ходе дополнительного анализа исследователи установили, что модель показывает одинаковую эффективность независимо от расы, этнической принадлежности или возраста женщины на момент родов. В исследование включались только пациентки без истории психиатрических диагнозов – это позволило оценить, способна ли модель выявлять риск ПРД даже у женщин с низким предполагаемым риском и лучше понять, какие факторы, помимо уже существующих психиатрических заболеваний, влияют на развитие послеродовой депрессии. Особенно важно, что включение данных, полученных с помощью Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии в период беременности, усилило точность модели. Это подчеркивает ценность данного инструмента для выявления риска депрессии как до, так и после родов.

На текущем этапе исследователи продолжают перспективную валидацию модели – важнейший этап перед ее внедрением в медицинскую практику. Они также взаимодействуют с пациентами, врачами и другими заинтересованными сторонами, чтобы определить, как наиболее эффективно использовать выводы модели в клинической работе.

В ходе дополнительного анализа исследователи установили, что модель показывает одинаковую эффективность независимо от расы, этнической принадлежности или возраста женщины на момент родов. В исследование включались только пациентки без истории психиатрических диагнозов – это позволило оценить, способна ли модель выявлять риск ПРД даже у женщин с низким предполагаемым риском и лучше понять, какие факторы, помимо уже существующих психиатрических заболеваний, влияют на развитие послеродовой депрессии.