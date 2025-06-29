Вакцины снижают риск слабоумия, исследование

Новое работа, проведенная при поддержке Оксфордского центра биомедицинских исследований, подтверждает возможную связь между вакцинацией от РСВ и снижением риска деменции. Ученые изучили медицинские данные более 430 000 человек из США, используя базу сети TriNetX, и выяснили, что вакцина Arexvy – препарат, предназначенный для защиты от респираторно-синцитиального вируса (RSV), вызывающего симптомы, похожие на простуду, – связана с заметным снижением риска развития деменции.

Arexvy, рекомендованная для лиц старше 60 лет, содержит тот же адъювант, что и вакцина Shingrix от опоясывающего лишая. Обе вакцины показали одинаковую эффективность в снижении риска деменции по сравнению с гриппозной вакциной, которая не содержит адъюванта. В течение 18 месяцев после прививки Arexvy уровень новых диагнозов деменции оказался ниже на 29%. Эти данные были подтверждены в ряде дополнительных анализов и оказались одинаково справедливы как для мужчин, так и для женщин.

Точный механизм, с помощью которого адъювант, называемый AS01, может снижать риск деменции, пока остается неизвестным. Однако лабораторные данные свидетельствуют о том, что AS01 активирует определенные иммунные клетки, которые способны защищать мозг от повреждающих процессов, связанных с развитием деменции. При этом потенциальная польза адъюванта в снижении риска деменции может дополнять защитный эффект самой вакцинации от таких инфекций, как РСВ и опоясывающий лишай. Пока неясно, способны ли эти вакцины полностью предотвратить развитие деменции или, что более вероятно, лишь отсрочить ее начало. Тем не менее, даже отсрочка имеет большое значение, особенно с учетом того, что в настоящее время не существует других подтвержденных способов замедлить или предотвратить это заболевание.

Помимо возможного снижения риска деменции, вакцины также эффективно защищают от опоясывающего лишая и респираторно-синцитиального вируса – болезней, которые могут быть не только крайне неприятными, но и представлять серьёзную опасность для здоровья.