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Установлены семь человек, контактировавших с заболевшей бешенством домашней собакой

время публикации: 29 октября 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 17:44
Установлены семь человек, контактировавших с заболевшей бешенством домашней собакой
Пресс-служба МАДА

Министерство здравоохранения опубликовало результат эпидемиологического расследования случая заражения человека бешенством: мужчина, которого укусила его собственная домашняя собака в мошаве Альма, госпитализирован в реанимации.

К настоящему моменту выявлены семь человек, контактировавших с этой собакой, все они получат профилактическое лечение. Минздрав обращается ко всем, кто сам был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным животным или с бездомным животным в указанном районе в период с 14 по 28 октября включительно, с просьбой срочно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") Цфата по телефону 04-6994257 или 04-6994200, или же в ближайшее бюро здравоохранения по месту жительства для проверки необходимости получения профилактического лечения.

После рабочего дня и в выходные следует обращаться в отделение неотложной помощи больниц (желательно перед этим позвонить в диспетчерскую сестринскую службу своей больничной кассы и получить направление).

Родителей детей просят выяснить, не контактировали ли их дети с подозрительными животными, и в случае положительного ответа обратиться в бюро здравоохранения. Владельцев домашних животных просят обратиться к ветеринару для проверки статуса вакцинации.

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