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Здоровье

Вспышка инфекции устойчивых к антибиотикам бактерий в больнице РАМБАМ

время публикации: 02 июля 2024 г., 12:06 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 12:06

Руководство медицинского центра РАМБАМ распорядилось принять срочные меры для предотвращения распространения устойчивых к большинству антибиотиков бактерий за пределы трех отделений больницы, где они были обнаружены.

Речь идет о бактериях типов ацинетобактер и клебсиелла, а также о грибковой инфекции кандида аурис. Эти инфекции не опасны для здоровых людей, но у пациентов с ослабленной иммунной системой они могут вызвать серьезные осложнения, которые могут привести даже к летальному исходу.

В условиях постоянной перегрузки отделений неотложной помощи и внутренних отделений больницы борьба с такого рода внутрибольничными инфекциями – очень непростая задача.

По предложению директора больницы РАМБАМ профессора Мики Хельберталя, в отделениях, где была обнаружена инфекция, медицинский персонал будет работать в полной защите, и эти отделения не будут принимать новых пациентов до прекращения вспышки заболевания.

Было также приказано сообщить об инциденте семьям пациентов, посещавших зараженные отделения, и дать им инструкции по соблюдению гигиены.

Здоровье
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