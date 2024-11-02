Мужчина, заразившийся бешенством после того, как его укусила собака, умер в больнице "А-Эмек"

77-летний мужчина, заразившийся бешенством после того, как его укусила собака, скончался в реанимационном отделении больницы "А-Эмек" в Афуле.

Минздрав проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контактировавших с пострадавшим и его собакой и провести профилактическую вакцинацию.

Напомним, что лечения от бешенства не существует, эта болезнь смертельна.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.