Мужчина, заразившийся бешенством после того, как его укусила собака, умер в больнице "А-Эмек"
время публикации: 02 ноября 2024 г., 20:53 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 20:57
77-летний мужчина, заразившийся бешенством после того, как его укусила собака, скончался в реанимационном отделении больницы "А-Эмек" в Афуле.
Минздрав проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контактировавших с пострадавшим и его собакой и провести профилактическую вакцинацию.
Напомним, что лечения от бешенства не существует, эта болезнь смертельна.
Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.
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