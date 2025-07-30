Израильские ученые открыли редкое заболевание, вызванное отсутствием генетического "тормоза"

Ученые из Института Вейцмана открыли первое генетическое заболевание, вызванное отсутствием гена, который не кодирует белки. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine .

Эмма Бродбент родилась в Далласе девять лет назад с мышечной слабостью и проблемами дыхания. Стандартное генетическое тестирование не выявило причину ее состояния. У ребенка наблюдалась задержка развития и судороги. Только полное секвенирование генома в рамках программы поиска недиагностированных заболеваний показало, что у девочки отсутствует копия одного гена.

За несколько лет до этого профессор Игорь Улицкий из Института Вейцмана начал изучать именно этот ген, которому дал название Chaserr. Это один из десятков тысяч генов, не кодирующих белки, но производящих длинные некодирующие РНК (lncRNA), которые регулируют работу других генов.

Ученые обнаружили, что Chaserr действует как тормоз для производства белка CHD2. Без этого "тормоза" выработка CHD2 ускоряется, и у мышей происходят задержки развития. Ученые поделились результатами исследований на открытой платформе и неожиданно получили письмо из Бостона от отца Эммы.

В 2019 году он начал проводить видеоконференции с учеными по всему миру. И в 2021 году французские исследователи сообщили о втором ребенке с отсутствием копии гена Chaserr. Год спустя был найден третий случай. Во время общего созвона семьи увидели поразительное сходство не только в неврологических симптомах, но и во внешности детей.

Лабораторные тесты подтвердили повышенные уровни белка CHD2 у всех детей, а МРТ показала прогрессирующее повреждение белого вещества мозга в первые годы жизни. Так было открыто новое заболевание – синдром задержки развития и эпилепсии, вызванный отсутствием гена Chaserr.

Исследование выявило принцип "золотой середины" для белка CHD2: его уровень должен быть строго сбалансирован. Слишком малое количество CHD2 вызывает аутизм и эпилепсию, слишком большое – еще более тяжелое состояние, приводящее к инвалидности. Ученые уже разрабатывают терапию, частично блокирующую Chaserr, чтобы лечить противоположный синдром с недостатком CHD2.

У этой истории нет счастливого конца. Дети продолжают болеть, но теперь у семей, врачей и ученых есть диагноз и появилась надежда.