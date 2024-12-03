Летать, как "супермен": восемь израильских подростков попали в больницы с травмами

Восемь подростков попали в больницы с травмами после того, как попытались снять видео для челленджа в TikTok "Супермен". Во время этого испытания товарищи должны подбросить "супермена" как можно выше в воздух.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что самыми распространенными травмами являются ушибы, порезы на голове, лбу, подбородке. Одна из пострадавших, 12-летняя девочка, была доставлена в приемное отделение после потери сознания.

Врачи больницы "Шнайдер", оказывавшие помощь "суперменам", предупреждают, что речь идет об опасной игре, которая может привести к серьезным травмам, и даже может представлять угрозу для жизни.