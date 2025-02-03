Ученые разработали пластырь, способный восстанавливать поврежденное сердце

Клетки, полученные из крови и "перепрограммированные" в клетки сердечной мышцы, могут помочь пациентам с сердечной недостаточностью.

Ученые медицинского центра Геттингена создали доступный биологический трансплантат, который может стабилизировать и укреплять сердечную мышцу. Специальные "пластыри" создаются из клеток, извлеченных из крови и "перепрограммированных" таким образом, чтобы они функционировали как стволовые клетки и превращались в любой тип клеток организма.

Извлеченные клетки помещают в коллагеновый гель и выращивают в специально разработанной форме, после чего полученные шестиугольные пластыри крепятся к мембране.

Исследователи протестировали пластыри на здоровых макаках-резусах и не выявили признаков нерегулярного сердцебиения, опухолей, смертей или заболеваний, связанных с использованием пластырей. Когда ученые исследовали сердца животных через шесть месяцев после имплантации заплат, они заметили утолщение сердечной стенки, степень которого зависела от количества использованных пластырей. Команда также испытала пластыри на обезьянах с заболеванием, напоминающим хроническую сердечную недостаточность. В этом случае было зафиксировано улучшение работы сердца, включая повышение способности сердечной стенки к сокращению.

Затем этот метод применили к 46-летней женщине с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Пластыри, изготовленные из человеческих клеток, полученных от донора, были пришиты к работающему сердцу пациентки с помощью минимально инвазивной хирургии. Через три месяца пациентке, чье состояние оставалось стабильным, провели пересадку сердца, что дало возможность исследовать удалённый орган. Ученые обнаружили, что заплатки сохранились, а кровоснабжение вокруг них развилось.