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Здоровье

За получение просроченных онкологических препаратов пациенты получат компенсацию

время публикации: 04 декабря 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 14:21
За получение просроченных онкологических препаратов пациенты получат компенсацию
Chen Leopold/Flash90

В окружной суд Хайфы подано мировое соглашение по представительским искам пациентов против медицинского центра РАМБАМ и министерства здравоохранения в связи с информацией о том, что онкологические пациенты в период с 2016 по 2017 год получили просроченные медицинские препараты вопреки медицинским протоколам.

Соглашение включает выплату компенсации в размере 16,2 миллиона шекелей, а также оплату адвокатских услуг.

Адвокаты Эйнат Штерман, Эйтан Цур и Эран Резник, представляющие интересы пациентов, указывали, что применение просроченных препаратов грубейшим образом нарушило право пациентов на получение полной и точной информации о получаемом лечении, тем самым нарушив их автономию в принятии осознанных решений относительно своего лечения.

После того, как в суд была передана позиция государства, стороны были направлены на медиацию к судье в отставке Биньямину Арнону, итогом медиации стало нынешнее соглашение.

Это соглашение предусматривает выплату каждому онкологическому пациенту, который был жив на момент публикации иска (05.02.2020) и в указанный выше период получал онкологические препараты в РАМБАМе, в размере 4000 шекелей. 13 истцов получат дополнительную компенсацию по 10000 шекелей каждый. Оставшаяся сумма будет перечислена в специальный фонд, финансирующий онкологическое лечение, которое не включено в "корзину лекарств".

Пациенты могут отказаться от соглашения в течение 45 дней после официального уведомления.

По этому делу было также возбуждено уголовное расследование, которое прокуратура Хайфского округа закрыла в августе 2023 года. На закрытие дела подана апелляция в государственную прокуратуру, решение по ней еще не принято.

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