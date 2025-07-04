Любовная зависимость связана с проблемами памяти и внимания

Новое исследование, опубликованное в Behavioural Brain Research, показало, что люди с признаками любовной зависимости чаще сталкиваются с проблемами памяти, внимания и мышления, особенно в повседневной жизни и на работе. Также выяснилось, что частое использование социальных сетей значительно повышает риск развития любовной зависимости.

Авторы исследования стремились глубже разобраться, как любовная зависимость влияет на субъективное восприятие людьми своих когнитивных способностей. Их особенно интересовал вопрос, связаны ли когнитивные трудности напрямую с зависимостью или же они обусловлены сопутствующими психоэмоциональными состояниями, такими как тревога и депрессия. Кроме того, ученые исследовали, какую роль в формировании любовной зависимости может играть активное использование социальных сетей, учитывая, как цифровые платформы способствуют романтическому контролю, ревности и усилению эмоциональной привязанности.

Для изучения поставленных вопросов исследователи проанализировали данные, собранные у 600 взрослых жителей Италии, которые прошли онлайн-опрос с июля 2022 по май 2023 года. Возраст участников составлял от 18 до 50 лет, при этом большинство были в возрасте от 26 до 35 лет. Примерно 75% респондентов составили женщины, а более двух третей имели высшее образование. Анкета включала стандартизированные шкалы для оценки тревожности, депрессии, устойчивости, памяти, внимания и частоты использования социальных сетей. Участников разделили на три группы в зависимости от выраженности симптомов любовной зависимости: отсутствие симптомов, легкие или умеренные проявления, и выраженная зависимость. В сравнении с первой группой, участники с легкими и тяжелыми симптомами значительно чаще сообщали о когнитивных затруднениях – таких как трудности с памятью, концентрацией и выполнением повседневных задач. Особенно выражены эти проблемы были у людей с тяжелой формой зависимости.

Интересно, что даже участники с легкими признаками любовной зависимости сообщали о снижении когнитивных способностей, а также о более высоких уровнях тревожности и депрессии. Анализ показал, что именно эти психологические симптомы опосредуют связь между зависимостью и ощущаемыми умственными трудностями – то есть любовная зависимость усиливает эмоциональные проблемы, которые в свою очередь ухудшают когнитивное самовосприятие. Также было выявлено, что частое использование социальных сетей связано с более выраженными признаками любовной зависимости, даже с учетом возраста, пола и уровня образования. Чем чаще человек пользовался соцсетями, тем выше была вероятность развития любовной зависимости и, соответственно, тревожности и депрессии, что в итоге влияло на восприятие когнитивных нарушений.

Помимо когнитивных нарушений, исследование выявило и другие значимые различия между участниками. Те, у кого были выраженные симптомы любовной зависимости, чаще имели более низкий уровень образования, демонстрировали меньшую психологическую устойчивость и менее продуктивные способы справляться со стрессом. Кроме того, они чаще сообщали об использовании психотропных препаратов и наличии в анамнезе психологических проблем.