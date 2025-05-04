Треть израильских рожениц сообщили о послеродовой депрессии в период войны

Новое исследование, проведенное в Израиле, обнаружило, что около трети женщин (32,7%), которые недавно родили малышей, сообщили о симптомах послеродовой депрессии в период войны "Железные мечи". 34% опрошенных сообщили также о симптомах посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Как сообщает "Исраэль а-Йом" в публикации, приуроченной к неделе осведомленности о психическом здоровье матерей и беременных женщин, исследование с участием 862 женщин указывает на существенное влияние ситуации в сфере безопасности на психическое здоровье женщин в уязвимый период их жизни.

Результаты исследования, проведенного ведущими специалистами в области психического здоровья и медицины из разных районов Израиля, были представлены на Международной конференции по вопросам женского психического здоровья (IAWMH 2025), состоявшейся в марте в Индии.

Помимо симптомов депрессии, 34% женщин сообщили о симптомах ПТСР: 62% из них страдали от кошмаров, связанных с войной, 69% пытались избегать связанных с войной мыслей, 73% находились в постоянном напряжении и легко пугались, 40% чувствовали отстраненность от людей и обычного окружения, а 17% чувствовали вину в связи с событиями войны.

Результаты указывают на четкую связь между посттравматическим расстройством и послеродовой депрессией — женщины, испытывавшие симптомы посттравматического расстройства, имели в 2,5 раза больший риск сообщить о послеродовой депрессии. Дополнительными факторами риска были эвакуация из дома, потеря семейного дохода и физический ущерб дому в результате боевых действий. По словам авторов исследования, результаты подчеркивают необходимость целенаправленной психологической поддержки для женщин в период беременности и родов, особенно в периоды кризисов в сфере безопасности.