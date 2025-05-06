Подросток попал в больницу после курения электронной сигареты

16-летний подросток из района Галилеи поступил в медицинский центр РАМБАМ с судорогами и галлюцинациями, вызванными всего одной затяжкой электронной сигареты. По словам пострадавшего, он купил электронную сигарету бренда The Bulldog.

Это уже третий случай за последние несколько недель в больнице РАМБАМ, отмечает Walla: на прошлой неделе в приемное отделение больницы поступил 15-летний подросток в спутанном состоянии сознания. Три недели назад в ту же больницу поступил молодой человек с судорогами после употребления уличных наркотиков на основе синтетических каннабиноидов при помощи электронных сигарет.

Врачи подчеркивают, что синтетические каннабиноиды значительно отличаются от растения каннабис: эти вещества производятся в нарколабораториях, помимо активного ингредиента каннабиса, в них добавлены другие наркотики, и в последнее время эти вещества все чаще продают в виде жидкости для электронных сигарет.

Распространенные побочные эффекты от употребления синтетических каннабиноидов – тревожность, тошнота, изменение сердечного ритма, возможны также панические атаки, галлюцинации, судороги, сердечные приступы, повреждение мозга и почечная недостаточность. Описаны и летальные случаи.

Отметим, что министерство здравоохранения неоднократно публиковало предупреждения о синтетических наркотиках, продаваемых в виде жидкости для выпаривания в электронных сигаретах. Как правило, это марки Premium Vape, Snoop Dogg и The Bulldog. Эти вещества для заполнения электронных сигарет незаконно и бесконтрольно продаются в киосках, онлайн и через социальные сети.

В веществах были обнаружены наркотики из серии "Найс гай", под названием: ADB-BUTINACA и MDMB-4en-Pinaca. Это синтетические наркотики, которые производятся в лаборатории, и считаются опасными, сильными и вызывающими зависимость.

Наркотики "найс гай" стали причиной смерти молодежи и госпитализации многих других людей. Побочные эффекты и воздействие этих препаратов на мозг считаются очень сильными и связаны с различными серьезными психическими и физическими последствиями, такими как психоз, галлюцинации, тревожные и панические атаки, кровотечение, отек мозга, поражение почек и сердца.

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