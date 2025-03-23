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Израиль

Двое подростков получили тяжелые травмы в результате взрыва электронной сигареты

время публикации: 23 марта 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 20:38
Двое подростков получили тяжелые травмы в результате взрыва электронной сигареты
Пресс-служба МАДА

На одну из игровых площадок в Кирьят-Ата были вызваны "скорые" после того, как в результате взрыва и возгорания "огнеопасного предмета" получили травмы двое подростков.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что после проведения реанимации один из подростков доставлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии, другой – получил травмы средней тяжести.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по предварительным данным, у подростков в руках взорвалась электронная сигарета. Проводится расследование.

Израиль
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