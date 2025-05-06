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Здоровье

Перед операцией "Колесницы Гидеона" ЦАХАЛ проведет массовую вакцинацию

Вакцины
ЦАХАЛ
время публикации: 06 мая 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 21:26
Перед операцией "Колесницы Гидеона" ЦАХАЛ проведет массовую вакцинацию
Moshe Shai/FLASH90

ЦАХАЛ объявляет о начале массовой вакцинации тысяч военнослужащих срочной службы и резервистов, действующих в секторе Газы. Военнослужащие пройдут вакцинацию против полиомиелита, гепатита и столбняка.

Отмечается, что большинство вакцин предназначены для срочников, поскольку большая часть резервистов получили прививки перед предыдущими призывами. Решение о проведении вакцинации будет приниматься на основании медицинской истории военнослужащего.

По оценке ЦАХАЛа, в связи с расширением военных действий в секторе Газы увеличится контакт с местным населением, а санитарная ситуация в секторе требует соответствующих приготовлений.

Военные медики будут отвечать за полный охват вакцинацией от всех заболеваний для военнослужащих, которые будут действовать в секторе Газы. Принимаются также другие меры по предотвращению заболеваний, распространенных в секторе Газы.

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