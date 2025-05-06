Перед операцией "Колесницы Гидеона" ЦАХАЛ проведет массовую вакцинацию

ЦАХАЛ объявляет о начале массовой вакцинации тысяч военнослужащих срочной службы и резервистов, действующих в секторе Газы. Военнослужащие пройдут вакцинацию против полиомиелита, гепатита и столбняка.

Отмечается, что большинство вакцин предназначены для срочников, поскольку большая часть резервистов получили прививки перед предыдущими призывами. Решение о проведении вакцинации будет приниматься на основании медицинской истории военнослужащего.

По оценке ЦАХАЛа, в связи с расширением военных действий в секторе Газы увеличится контакт с местным населением, а санитарная ситуация в секторе требует соответствующих приготовлений.

Военные медики будут отвечать за полный охват вакцинацией от всех заболеваний для военнослужащих, которые будут действовать в секторе Газы. Принимаются также другие меры по предотвращению заболеваний, распространенных в секторе Газы.