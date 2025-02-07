Присутствие близких людей во время родов помогает снизить уровень стресса у женщин

Исследование показало, что роженицы испытывают меньший стресс, когда рядом находятся люди, которые их поддерживают.

Американские исследователи научно доказали, что беременные женщины, не имеющие знакомых людей для эмоциональной поддержки во время родов, с большей вероятностью испытывали более высокий уровень стресса, чем те, у кого были поддерживающие лица. Ученые также выяснили, что стресс во время родов был сопоставим с увеличением стресса, связанным с кесаревым сечением.

Исследователи использовали данные своих наблюдений о COVID-19 и репродуктивных эффектах 2020 года, которые включали онлайн-опрос 1100 беременных женщин, где изучались влияние пандемии на благополучие и опыт медицинского обслуживания. Ни одна из опрошенных не заявила, что предпочла бы рожать в одиночестве. Однако из-за ограничений, введенных в больницах в 2020 году во время пандемии, многие женщины рожали без поддержки или могли иметь при себе только одного помощника по акушерству.

Около 30% участниц опроса сообщили, что хотя бы один человек, которого они хотели бы видеть на родах, не смог присутствовать. 93% из них отметили, что это было связано с больничными ограничениями. Некоторые из них надеялись, что их партнер, доула или мать смогут быть с ними во время родов. 14% опрошенных заявили, что их медицинские работники казались занятыми, отвлеченными или недоступными, что оказалось связано с более высоким уровнем стресса во время родов. Кроме того, исследование показало, что женщины с более высоким уровнем образования испытывали значительно больший стресс во время родов.