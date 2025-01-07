В США впервые человек умер от птичьего гриппа

Департамент здравоохранения штата Луизиана сообщил о первом в США случае смерти человека от птичьего гриппа H5N1. Больной был старше 65 лет, его смерть была констатирована в больнице штата.

В официальном сообщении приведены стандартные рекомендации о том, как защититься от H5N1 – "избегать источников вируса, то есть прямого контакта с дикими птицами и другими животными, которые инфицированы или могут быть инфицированы птичьим гриппом".

Птичий грипп H5N1 был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев заражения среди людей в десяти американских штатах, напоминает ТАСС.