Регенерирующие глазные капли могут помочь заживлению поврежденной роговицы

Ученые из Northwestern Medicine разработали глазные капли, использующие синтетические наночастицы, чтобы способствовать регенерации клеток глаза, поврежденных ипритовой кератопатией, воздействием иприта и другими воспалительными заболеваниями глаз.

Лимбальные эпителиальные стволовые клетки играют ключевую роль в поддержании и восстановлении эпителия роговицы, внешнего слоя глаза. Утрата или дисфункция этих клеток может привести к дефициту лимбальных стволовых клеток (LSCD), что, в свою очередь, может вызвать хроническое повреждение эпителия роговицы и привести к слепоте. Заболевание может быть вызвано генетическими мутациями, хроническим воспалением или травмами, включая воздействие иприта или горчичного газа, которые использовались в войнах.

Для лечения воспалений, предшествующих LSCD, обычно применяются топические кортикостероиды. Однако длительное использование стероидов может вызвать нежелательные побочные эффекты, и часто они не способствуют заживлению поврежденных тканей. В ответ на острую потребность в новых целенаправленных методах лечения исследователи создали восстанавливающие глазные капли, содержащие синтетические липопротеиновые наночастицы, разработанные в лаборатории Шада Такстона, доктора медицины и соавтора исследования.

Эти наночастицы были созданы для имитации свойств липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые естественно присутствуют в крови и помогают организму регулировать различные функции, включая воспаление.