x
08 мая 2025
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2025
|
08 мая 2025
|
последняя новость: 16:51
08 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Регенерирующие глазные капли могут помочь заживлению поврежденной роговицы

Лекарства
Медицина
время публикации: 08 мая 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 16:47
Регенерирующие глазные капли могут помочь заживлению поврежденной роговицы
Wikipedia.org. Фото: Paul Savage

Ученые из Northwestern Medicine разработали глазные капли, использующие синтетические наночастицы, чтобы способствовать регенерации клеток глаза, поврежденных ипритовой кератопатией, воздействием иприта и другими воспалительными заболеваниями глаз.

Лимбальные эпителиальные стволовые клетки играют ключевую роль в поддержании и восстановлении эпителия роговицы, внешнего слоя глаза. Утрата или дисфункция этих клеток может привести к дефициту лимбальных стволовых клеток (LSCD), что, в свою очередь, может вызвать хроническое повреждение эпителия роговицы и привести к слепоте. Заболевание может быть вызвано генетическими мутациями, хроническим воспалением или травмами, включая воздействие иприта или горчичного газа, которые использовались в войнах.

Для лечения воспалений, предшествующих LSCD, обычно применяются топические кортикостероиды. Однако длительное использование стероидов может вызвать нежелательные побочные эффекты, и часто они не способствуют заживлению поврежденных тканей. В ответ на острую потребность в новых целенаправленных методах лечения исследователи создали восстанавливающие глазные капли, содержащие синтетические липопротеиновые наночастицы, разработанные в лаборатории Шада Такстона, доктора медицины и соавтора исследования.

Эти наночастицы были созданы для имитации свойств липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые естественно присутствуют в крови и помогают организму регулировать различные функции, включая воспаление.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 апреля 2025

Новое устройство контролирует здоровье, определяя газы, проходящие через кожу
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 июля 2024

Израильские ученые разработали "искусственный язык", который чувствует все оттенки горького