x
07 мая 2025
|
последняя новость: 18:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2025
|
07 мая 2025
|
последняя новость: 18:15
07 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Ученые: повторный призыв резервистов усугубляет симптомы ПТСР

Исследования
Психология
Резервисты
время публикации: 07 мая 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 16:40
Ученые: повторный призыв резервистов усугубляет симптомы ПТСР
Michael Giladi/Flash90

Ученые из Тель-Авивского университета опубликовали результаты исследования о распространенности симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди сотен военнослужащих пехотных подразделений, призванных в 2019 году и находящихся сейчас на резервистской службе.

По данным расследования, выдержки из которых приводит "Гаарец", 12% участников боевых действий сообщают о серьезных симптомах, означающих фактическую непригодность их к службе. Многие из них не получают необходимой помощи, и повторный призыв прерывает процесс обработки травмы и лечения ПТСР, усугубляя их симптомы.

Примерно такой же процент опрошенных сообщает о проблемах и симптомах, которые не достигают клинического порога посттравматического стрессового расстройства, однако все еще влияющих на их способность вернуться к боевой службе.

В обществе последний призыв резервистов – после полутора лет войны – воспринимается иначе, чем призыв после 7 октября. И если в начале войны явка резервистов составляла 100%, то сейчас она снизилась до 75%-85%.

В рамках исследования проводилось наблюдение за 579 военнослужащими, призванными в марте 2019 года. За это время участники исследования пять раз заполняли опросники для оценки симптомов ПТСР. При призыве только 0,5% военнослужащих испытывали симптомы ПТСР. После полутора лет службы их количество выросло до 2,6%, а к концу периода срочной службы симптомы ПТСР наблюдались уже у 4,4% участников исследования.

Через полгода после демобилизации количество испытывающих симптомы ПТСР составило почти 8%, а после участия в войне "Железные мечи" – 12%.

По словам исследователей, короткий промежуток между призывами на резервистскую службу прерывает лечение и психологическую реабилитацию военнослужащих. Из чувства ответственности перед сослуживцами резервисты возвращаются в строй, несмотря на серьезные симптомы. Это представляет опасность как для эффективности военнослужащих в бою, так и для их психического здоровья.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 марта 2025

Суд списал 2 млн шекелей долгов резервисту-репатрианту с ПТСР после Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 04 декабря 2024

В Кнессете обсудили отсутствие психологической поддержки одиноких резервистов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Семья покончившего с собой штурмана-резервиста добивается признания его погибшим военнослужащим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2024

ЦАХАЛ сообщил, что покончивший с собой Элиран Мизрахи будет похоронен на военном кладбище