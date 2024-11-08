x
08 ноября 2024
|
последняя новость: 15:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2024
|
08 ноября 2024
|
последняя новость: 15:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав открыл горячие линии психологической помощи для пострадавших в Амстердаме

время публикации: 08 ноября 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 08 ноября 2024 г., 13:55
Минздрав открыл горячие линии психологической помощи для пострадавших в Амстердаме
Ayal Margolin/Flash90

Министерство здравоохранения задействовало центр психологической и эмоциональной поддержки при участии НКО "Машабим" и центров психологической устойчивости. Горячая линия предназначена для пострадавших в результате нападений в Нидерландах израильтян и их близких, она будет работать в пятницу и субботу, 8 и 9 ноября соответственно, с 06:00 до 00:00.

Для получения поддержки на иврите следует обращаться по телефону 04-6900603, для помощи на русском языке – по телефону 04-7702650, для помощи на английском языке – по телефону 04-7702649 и для получения помощи на арабском языке следует обращаться по телефону 04-7702649.

Министерство здравоохранения отмечает, что специалисты ведомства находятся в постоянном контакте с МИДом и окажут всю необходимую поддержку.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 ноября 2024

Полиция Амстердама арестовала 62 причастных к нападениям на израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2024

Управление регистрации населения поможет израильтянам в Амстердаме, оставшимся без паспортов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 ноября 2024

Израильтянам в Амстердаме рекомендовано установить приложение командования тылом