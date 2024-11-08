Минздрав открыл горячие линии психологической помощи для пострадавших в Амстердаме

Министерство здравоохранения задействовало центр психологической и эмоциональной поддержки при участии НКО "Машабим" и центров психологической устойчивости. Горячая линия предназначена для пострадавших в результате нападений в Нидерландах израильтян и их близких, она будет работать в пятницу и субботу, 8 и 9 ноября соответственно, с 06:00 до 00:00.

Для получения поддержки на иврите следует обращаться по телефону 04-6900603, для помощи на русском языке – по телефону 04-7702650, для помощи на английском языке – по телефону 04-7702649 и для получения помощи на арабском языке следует обращаться по телефону 04-7702649.

Министерство здравоохранения отмечает, что специалисты ведомства находятся в постоянном контакте с МИДом и окажут всю необходимую поддержку.