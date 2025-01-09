Хороший ночной сон может буквально очистить ваш разум

Новое исследование демонстрирует, как глубокий сон помогает удалять "отходы", накапливающиеся в мозге в период бодрствования, что играет ключевую роль в поддержании его здоровья.

Ученые из Дании выяснили, что молекула с названием норадреналин играет важную роль в очистке мозга у мышей. Во время глубокого сна ствол мозга выпускает небольшие волны норадреналина примерно каждые 50 секунд. Этот процесс вызывает сокращение кровеносных сосудов, создавая медленные пульсации, которые обеспечивают ритмичный поток в окружающей жидкости для выведения отходов.

Исследователи сопоставили изменения объема крови с движением мозговой жидкости и обнаружили, что поток жидкости колеблется в зависимости от объема крови, что предполагает, что сосуды действуют как насосы, продвигая мозговую жидкость для удаления отходов.

Затем команда задалась новым вопросом: у всех ли процесс сна одинаковый? Чтобы ответить на него, исследователи давали мышам золпидем, популярный препарат для улучшения сна. Оказалось, что у мышей, получавших золпидем, волны норадреналина во время глубокого сна были на 50% слабее, чем у тех, кто спал без препарата. Несмотря на то, что мыши с золпидемом засыпали быстрее, движение жидкости в мозге уменьшилось более чем на 30%. Эти результаты показывают, что снотворные могут нарушать процесс очищения мозга от отходов, связанный с норадреналином во время сна.

Ученые предполагают, что результаты исследования могут быть применимы к людям, так как у них также есть глимфатическая система, хотя это требует дополнительных наблюдений. У людей были выявлены аналогичные волны норадреналина, паттерны кровообращения и потока мозговой жидкости. Эти результаты могут помочь понять, как недостаточный сон может способствовать развитию неврологических заболеваний, например, таких как болезнь Альцгеймера.