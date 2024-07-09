Западно-нильская лихорадка в Израиле: 300 случаев болезни, 15 смертей

По сообщению министерства здравоохранения, за минувшую неделю количество случаев западно-нильской лихорадки в Израиле удвоилось и достигло 300, за время вспышки заболевания 15 пациентов с этим диагнозом скончались. За минувшую неделю умерли четыре заболевших западно-нильской лихорадкой.

Западно-нильская лихорадка давно известна в Израиле. Болезнь вызывается укусом комара, зараженного специфическим вирусом. При этом от человека человеку болезнь не передается.

Примерно у 80% заразившихся заболевание проходит бессимптомно, у 20% заразившихся появляются симптомы различной степени тяжести, включающие повышение температуры, общее недомогание, головные боли и генерализованные боли в теле.

Неврологические осложнения возникают менее чем у 1% заразившихся. Наибольшие риски присутствуют у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Министерство здравоохранения опубликовало подробную информацию о западно-нильской лихорадке, переведенную на русский язык.

Министерство экологии и министерство здравоохранения опубликовали также ряд инструкций для населения, которые могут снизить опасность заражения западно-нильской лихорадкой. Необходимо очистить общественную канализацию, а также осушить источники стоячей воды, которые становятся средой обитания комаров.

Необходимо удалить, накрыть или перевернуть все емкости, в которых может собираться вода, например, старые шины, ведра или бочки. Важно не допускать застаивания воды в цветочных горшках и кашпо, сливать или менять на ежедневной основе воду в вазах для цветов и в поилках для домашних животных. Домашние бассейны рекомендуется накрывать, ливневые желоба прочищать и осушать. Необходимо удалить ветошь и старые неиспользуемые предметы, в которых может скапливаться вода.

Важно принимать меры против комариных укусов: наносить на тело репелленты от насекомых, устанавливать аксессуары для отпугивания комаров в комнатах. Следует уменьшить площадь подверженной укусам кожи, надевая длинную светлую одежду. Следует включать вентиляторы в комнатах и когда вы находитесь на улице. На окна и дверные проемы следует установить сетки от насекомых.

Министерство экологии также призывает людей обращаться в органы местной власти, на территории которых обнаружена опасность разведения комаров, и информировать их о прорывах в канализации, стоячей воде и других опасностях.