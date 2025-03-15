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Наука и Хайтек

Исследования показывают, что люди далеки от понимания эмоций своих питомцев

Исследования
Животные
время публикации: 15 марта 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 15 марта 2025 г., 07:13
Исследования показывают, что люди далеки от понимания эмоций своих питомцев
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Согласно исследованию, люди часто неправильно интерпретируют эмоции своих домашних животных, особенно собак.

Группа ученых из Университета штата Аризона провела несколько экспериментов, чтобы продемонстрировать, как люди ошибочно интерпретируют эмоции собак. Исследование показывает, что люди обычно плохо воспринимают эмоциональное состояние своих питомцев. Это происходит потому, что они оценивают эмоции собак, исходя из контекста ситуации, которой сами становятся свидетелями.

В двух экспериментах группа исследовала, как люди воспринимают эмоции собак. Они сняли на видео питомцев в ситуациях, которые они оценивали как положительные или отрицательные. К положительным ситуациям относились такие моменты, как предложение поводка или лакомства, а к отрицательным – мягкое наказание или использование пылесоса. В первом эксперименте участникам показывали эти видео с различным фоном (включая визуальные элементы) и без него. Во втором эксперименте они изменили монтаж так, чтобы собака, снятая в позитивной ситуации, выглядела как будто она в негативной, а собака, находившаяся в негативной ситуации, казалась счастливой. В обоих экспериментах участники оценивали, насколько счастливыми и взволнованными были собаки. В первом эксперименте приняло участие 383 человека, во втором – 485.

Исследователи обнаружили, что люди оценивают настроение собаки, опираясь не только на ее действия, но и на все, что окружает животное в видео. Ученые объяснили, что люди не обращают внимания на то, что делает сама собака, а скорее фокусируются на ситуации вокруг нее, формируя свое эмоциональное восприятие на основе этого. Когда люди видели сюжет, в котором собака, по-видимому, реагировала на пылесос, все считали, что она чувствует себя плохо и взволнована. Однако, когда те же действия собаки были показаны в другом контексте, где она реагировала на свой поводок, люди утверждали, что собака выглядит счастливой и спокойной.

Наука и Хайтек
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