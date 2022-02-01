Полиция изменила свою версию об использовании шпионской программы Pegasus в отношении граждан

Во вторник, 1 февраля, пресс-служба полиции Израиля опубликовала заявление, в котором впервые полностью не отрицаются обвинения в незаконном применении полицией шпионского программного обеспечения компании NSO.

Это заявление было опубликовано через несколько минут после того, как пресс-служба министерства юстиции сообщила о распоряжении юридического советника правительства создать комиссию по расследованию действий полиции.

Ранее полиция отрицала, что публикации об использовании правоохранительными органами программы Pegasus без судебного ордера имеют какую-то фактическую базу.

"Более поздняя проверка, проведенная еще до создания комиссии, выявила новые данные, в некоторых вопросах меняющие положение вещей", - говорится в заявлении пресс-службы полиции.

В заявлении также подчеркивается, что полиция будет сотрудничать с назначенной Мандельблитом следственной группой.

Ранее во вторник, в последний день пребывания в должности юридического советника Авихай Мандельблит объявил о создании комиссии, которая проверит использование полицией программного обеспечения компании NSO.

Следственная группа должна представить свои выводы до 1 июля 2022 года.

Группу возглавит заместитель юридического советника правительства адвокат Амит Марари. Входить в комиссию будут бывший начальник технологического отдела ШАБАКа адвокат Цафрир Кац и бывший начальника следственного отдела ШАБАКа адвокат Эяль Даган.

Напомним, первым о якобы незаконном использовании полицией Израиля программного обеспечения компании NSO без разрешения суда сообщил журналист издания "Калькалист" Томер Ганон.

Журналист Томер Ганон писал, что, среди прочего, программы NSO, обеспечивающие доступ ко всей хранящейся в мобильном телефоне информации, были внедрены в телефоны лидеров протестного движения "Черные флаги". Еще до этого были взломаны телефоны лидеров протестов против парадов гордости.