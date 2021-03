Биньямин Нетаниягу: за подрывом судна в Оманском заливе стоит Иран

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил в интервью радиостанции "Кан Бет" причастность Ирана к подрыву принадлежащего израильской компании судна в Оманском заливе.

"Да, это действительно сделал Иран. Это очевидно", - заявил глава правительства, добавив, что "Иран является крупнейшим врагом Израиля, которого мы бьем по всему региону".

"У Ирана нет и не будет ядерного оружия. С договором или без договора. Именно это я сказал моему другу Байдену", - подчеркнул Нетаниягу.

Напомним, в четверг, 25 февраля, в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. Об этом первым сообщил портал компании Dryad Global со ссылкой на информацию, полученную от британских ВМС.

По данным Dryad Global, судно следовало из порта Саудовской Аравии Эд-Даммам в Сингапур. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно находится в хорошем состоянии, однако после взрыва оно было направлено в ближайший порт. Компания Helios Ray Ltd зарегистрирована на острове Мэн, считающемся коронным владением Британской короны.

Как отмечали The Times of Israel, "Гаарец" и 13-й канал ИТВ, Иран знал о том, что судно принадлежит израильской компании, несмотря на то, что оно шло под флагом Багамских островов. При этом владелец Helios Ray Ltd, Рами Унгер, накануне заметил, что вряд ли взрыв был устроен "с целью навредить Израилю". 12-й канал, без указания источника, сообщил, что причиной взрыва стала ракета, выпущенная с иранского корабля. "Маарив", ссылаясь на израильские источники, пишет, что операция была проведена Ираном как некое послание Израилю.

Предварительное расследование обстоятельств подрыва в Оманском заливе судна для перевозки автотранспортных средств Helios Ray показало, что атака была осуществлена с помощью магнитных мин ("мин пиявок"), а не ракет, как предполагалось ранее. Обычно такие мины крепятся водолазами под водой. Но в случае атаки против Helios Ray мины были закреплены над ватерлинией.