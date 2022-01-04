Судья: из дела Задорова будут исключены обвинения в педофилии

Во вторник, 4 января, на очередном заседании окружного суда в Нацерете, где проходит повторный процесс по делу Романа Задорова, ранее признанного виновным в убийстве школьницы Таир Рады в 2006 году, выступил следователь по компьютерным преступлениям Цахи Сегель.

Сегель был вынужден признать, что на компьютере Задорова следователям не удалось найти очевидных доказательств того, что обвиняемый искал в интернете педофильские материалы или фильмы, где показывались реальные убийства или изнасилования. Хотя на первом процессе давались показания, согласно которым Задоров искал такие фильмы в интернете и, возможно, скачивал их. По словам Сегеля, в настоящее время он говорит на основании данных, полученных с помощью нового программного обеспечения, которым следствие ранее не располагало.

После показаний Сегеля судья Ашер Кула резюмировал, что в новом деле Задорова обвинений в педофилии не будет.

Это решение не имеет принципиального значения с точки зрения основных обвинений в адрес Задорова, но указывает на еще одну недоработку следствия по его делу.

Отметим, что еще в марте 2019 года 13-й канал израильского ТВ публиковал отчет, предоставленный защитой Романа Задорова, согласно которому обвинение допустило ошибку. Речь шла о представленных стороной обвинения сведениях о том, что Задоров до убийства якобы искал и скачивал так называемые "снафф-фильмы" – порнофильмы со сценами реального (или якобы реального) изнасилования и убийства жертвы. Утверждалось также, что Задоров искал в интернете педофильские материалы и информацию о способах убийства человека. Защита еще тогда заявляла, что Задоров не смотрел "снафф-фильмы", хотя и действительно делал поисковый запрос по слову "snuff" в контексте творчества американской музыкальной группы The Sex Police. Тогда же сообщалось, что на компьютере Задорова действительно был найден педофильский контент, но, как настаивала защита, эти материалы были загружены не Романом, а бывшим владельцем данного компьютера по имени Доминик в 2005 году.

14 сентября 2008 года, в ходе следствия по делу об убийстве Таир Рады обвинение вызвало для дачи показаний сотрудника отдела по борьбе с преступлениями с применением компьютера, который рассказал о том, какие материалы ему удалось найти на персональном компьютере Романа Задорова. Свидетель заявил, что Задоров пытался скачать "снафф-фильмы" и за несколько дней до убийства девочки смотрел фильмы о нападениях на людей с ножами. Об этом писал, в частности, сайт Ynet.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".