Судья: из дела Задорова будут исключены обвинения в педофилии
Во вторник, 4 января, на очередном заседании окружного суда в Нацерете, где проходит повторный процесс по делу Романа Задорова, ранее признанного виновным в убийстве школьницы Таир Рады в 2006 году, выступил следователь по компьютерным преступлениям Цахи Сегель.
Сегель был вынужден признать, что на компьютере Задорова следователям не удалось найти очевидных доказательств того, что обвиняемый искал в интернете педофильские материалы или фильмы, где показывались реальные убийства или изнасилования. Хотя на первом процессе давались показания, согласно которым Задоров искал такие фильмы в интернете и, возможно, скачивал их. По словам Сегеля, в настоящее время он говорит на основании данных, полученных с помощью нового программного обеспечения, которым следствие ранее не располагало.
После показаний Сегеля судья Ашер Кула резюмировал, что в новом деле Задорова обвинений в педофилии не будет.
Это решение не имеет принципиального значения с точки зрения основных обвинений в адрес Задорова, но указывает на еще одну недоработку следствия по его делу.
Отметим, что еще в марте 2019 года 13-й канал израильского ТВ публиковал отчет, предоставленный защитой Романа Задорова, согласно которому обвинение допустило ошибку. Речь шла о представленных стороной обвинения сведениях о том, что Задоров до убийства якобы искал и скачивал так называемые "снафф-фильмы" – порнофильмы со сценами реального (или якобы реального) изнасилования и убийства жертвы. Утверждалось также, что Задоров искал в интернете педофильские материалы и информацию о способах убийства человека. Защита еще тогда заявляла, что Задоров не смотрел "снафф-фильмы", хотя и действительно делал поисковый запрос по слову "snuff" в контексте творчества американской музыкальной группы The Sex Police. Тогда же сообщалось, что на компьютере Задорова действительно был найден педофильский контент, но, как настаивала защита, эти материалы были загружены не Романом, а бывшим владельцем данного компьютера по имени Доминик в 2005 году.
14 сентября 2008 года, в ходе следствия по делу об убийстве Таир Рады обвинение вызвало для дачи показаний сотрудника отдела по борьбе с преступлениями с применением компьютера, который рассказал о том, какие материалы ему удалось найти на персональном компьютере Романа Задорова. Свидетель заявил, что Задоров пытался скачать "снафф-фильмы" и за несколько дней до убийства девочки смотрел фильмы о нападениях на людей с ножами. Об этом писал, в частности, сайт Ynet.
Глава отдела расследования преступлений с применением компьютеров в полиции Северного округа Цахи Сегель тогда сообщил суду, что в компьютере Задорова были найдены свидетельства того, что обвиняемый посещал порно-ресурсы, однако засвидетельствовать, что речь идет о сайтах педофильской тематики Сегель не смог, поскольку на подобных сайтах зачастую выставляются фотографии совершеннолетних моделей, которых выдают за подростков. Сегель заявил также, что на компьютере Задорова были обнаружены следы скачивания фильма "снафф", однако самих фильмов обнаружено не было, и доказать, что Задоров смотрел их, полиция не может. При этом свидетель подчеркнул, что "снафф", или "мокрое видео", весьма сложно найти в сети, и чтобы скачать подобный фильм, требуется приложить определенные усилия. "Тот факт, что человек набирал на своем компьютере слово "снафф", демонстрирует, что у него есть фантазии подобного рода, – отметил тогда Цахи Сегель. – Речь, как правило, идет о фильмах, в которых показано реальное изнасилование и убийство детей". ("Snuff" – также название одного из видов бездымного табака и художественного фильма о снафф-порно (1976 год), – прим. ред.)
Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова
6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.
23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".
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