Процесс Задорова: эксперт заявил, что размер обуви по следу на джинсах установить невозможно

Во вторник, 21 декабря, в окружном суде Нацерета, где проходит повторный процесс над Романом Задоровым, дал показания Ярон Шор, эксперт по следам обуви и свидетель обвинения.

Шор заявил в суде, что по следу, который был найден на джинсах Таир Рады и который стал одной из главных улик в первом процессе над Задоровым, определить размер обуви невозможно.

На первом процессе Шор показал, что след был оставлен на джинсах девочки ботинками Задорова.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

В 2019 году полиция допросила женщину, известную как О.К., по делу об убийстве школьницы Таир Рады. Поводом для допроса стал иск самой О.К., который она подала против свой бывшей подруги, распространявшей, согласно иску, ложную информацию о том, что О.К. якобы призналась ей в убийстве. Согласно протоколам допроса, которые публиковали Ynet и "Едиот Ахронот", О.К. точно не помнит, что именно говорила подруге, однако уверена, что не могла признаться ей в убийстве Таир Рады. О.К. заявила, что подруга пыталась убедить ее перед выходом фильма "Тень правды" пройти проверку на полиграфе. На вопрос следователя о том, что именно О.К. ответила подруге, та сказала, что не помнит. Следователь предъявила О.К. показания подруги, заявившей, что О.К. на предложение пройти проверку ответила, что "боится, что тогда узнают, что это действительно я". Однако О.К. вновь заявила, что не помнит, что именно говорила.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К.

10 ноября 2020 года Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Романом Задоровым. Адвокаты осужденного требовали пересмотра дела, утверждая, что в их распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречит описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом является утверждение защиты о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К. В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко. Тогда же она впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" Кравченко отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что его обращение в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

14 июля 2021 года государственный прокурор Амит Айсман принял решение о проведении повторного суда над Романом Задоровым, обвиненным в убийстве Таир Рады в декабре 2006 года. В конце июня Амит Айсман, только-что утвержденный на посту госпрокурора, сформировал рабочую группу для изучения дела Романа Задорова и имеющихся против него улик для принятия решения о проведении повторного процесса или отмене имеющегося обвинения. В рабочую группу вошли прокуроры из различных округов Израиля, ранее не соприкасавшиеся с делом об убийстве Таир Рады. Ознакомившись с результатами проверки, Амит Айсман пришел к выводу, что существует высокая вероятность вынесения по делу обвинительного приговора.

Айсман также принял решение закрыть дело против Ольги Кравченко, известной как О.К. в деле об убийстве Таир Рады. Дело закрыто за недостаточностью улик.

Освобождение Задорова под домашний арест

18 августа окружной суд Нацерета второй раз распорядился перевести Задорова под домашний арест. Согласно решению суда, Задоров должен находиться под наблюдением 24 часа в сутки. Для каждого выхода из дома потребуется специальное разрешение суда. Задоров также должен внести залог на сумму 150 тысяч шекелей и 180 тысяч шекелей дополнительно из-за низких доходов ответственных, которые не смогли предоставить гаранта.

26 августа Верховный суд отклонил апелляцию государственной прокуратуры на решение окружного суда Нацерета освободить Задорова под домашний арест. Прокуратура требовала оставить Задорова в тюрьме до окончания пересмотра его дела. В апелляции прокуратуры говорилось, что Роман Задоров представляет опасность для окружающих, а также существует вероятность его побега за границу. В прокуратуре отмечали, что Задоров является гражданином Украины, где он бы мог скрыться в случае побега. В Израиле он имеет статус временного жителя.