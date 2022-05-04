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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 14:11

Церемония 9 мая в Иерусалиме будет короткой и без иностранных дипломатов

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Церемония 9 мая в Иерусалиме будет короткой и без иностранных дипломатов

В понедельник, 9 мая, на горе Герцля, возле памятника еврейским солдатам Красной армии во время Второй мировой войны, состоится торжественное мероприятие, посвящённое победе над нацистской Германией.

Церемония будет короткой. На ней выступит министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете и представители сообществ ветеранов.

В отличие от прошлых лет, в этом году на церемонию на горе Герцля не были приглашены послы иностранных государств.


Напомним, ранее министерство алии и интеграции сообщило, что в этом году не состоится традиционный официальный парад ветеранов.

Согласно официальному объяснению, парад не состоится в связи с преклонным возрастом ветеранов и из желания позаботиться об их благополучии.

При этом министр алии заявила в эфире радиостанции  "Кан Рэка", что парад отменен в связи с "существующей деликатной ситуацией". Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.

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