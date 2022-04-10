Родственников "бней-бракского террориста" уведомили о скором разрушении дома
В деревне Яабад (около Дженина) членам семьи террориста Дии Хамарши, убившего пять человек в Бней Браке, вручено уведомление о предстоящем разрушении их дома, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
26-летний Дия Хамарша застрелил сотрудника полиции Амира Хури (из Ноф а-Галиль), Яакова Шалома (из Бней-Брака), Авишая Йехезкеля (из Бней-Брака) и двоих граждан Украины Виктора Сорокопута и Дмитрия Митрика. Террорист был застрелен полицейским.
Известно, что Дия Хамарша был активистом движения ФАТХ. Следствие не исключает, что он радикализировался под влиянием ИГ. В прошлом он отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и за принадлежность к террористической организации. В 2015 году был освобожден из тюрьмы. Работал на стройках в Бней-Браке, не имея разрешения на въезд в Израиль.
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