Родственников "бней-бракского террориста" уведомили о скором разрушении дома

В деревне Яабад (около Дженина) членам семьи террориста Дии Хамарши, убившего пять человек в Бней Браке, вручено уведомление о предстоящем разрушении их дома, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

26-летний Дия Хамарша застрелил сотрудника полиции Амира Хури (из Ноф а-Галиль), Яакова Шалома (из Бней-Брака), Авишая Йехезкеля (из Бней-Брака) и двоих граждан Украины Виктора Сорокопута и Дмитрия Митрика. Террорист был застрелен полицейским.

Известно, что Дия Хамарша был активистом движения ФАТХ. Следствие не исключает, что он радикализировался под влиянием ИГ. В прошлом он отбывал наказание в израильской тюрьме за торговлю боеприпасами и за принадлежность к террористической организации. В 2015 году был освобожден из тюрьмы. Работал на стройках в Бней-Браке, не имея разрешения на въезд в Израиль.