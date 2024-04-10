Reuters: в обмен на сведения Израиль согласен без проверок пропустить на север Газы 150000 беженцев

В ходе переговоров об условиях прекращения огня в секторе Газы в Египте Израиль согласился на уступки по вопросу возвращения беженцев на север анклава, пишет Reuters со ссылкой на официальные источники в Израиле.

При этом в Иерусалиме говорят, что террористическая организация ХАМАС не хочет заключать соглашение.

Два чиновника, знакомые с ходом переговоров, заявили, что в соответствии с предложением США о перемирии Израиль готов разрешить возвращение 150 тысяч беженцев в северную часть сектора Газы без каких-либо проверок безопасности.

Взамен представители Израиля потребовали, чтобы ХАМАС предоставил список оставшихся в живых женщин, пожилых и больных людей, удерживаемых в заложниках.

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу отказалась от комментариев.