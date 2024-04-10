Байден призвал к прекращению огня в Газе: "Нетаниягу делает ошибку"

Президент США Джо Байден в интервью испаноязычному новостному телеканалу Univision Noticias назвал ошибочной политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в отношении сектора Газы. "Я не разделяю его подход. Он делает ошибку", – сказал американский лидер.

"Я призываю Израиль объявить прекращение огня на шесть-восемь недель, обеспечить жителям Газы свободный доступ продовольствия и медикаментов. Нет никаких оправданий тому, что это этого не происходит", – сказал Байден, добавив, что Саудовская Аравия, Египет и Иордания готовы начать поставку продовольствия.

Он также выразил возмущение гибелью семерых сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen.

В ходе пространного интервью не был затронут вопрос об освобождении израильских заложников, которых террористическая группировка ХАМАС удерживает уже более полугода. На запрос израильской журналистки Юны Лейбзон источник в Белом доме сообщил, что, с точки зрения президента, прекращение огня и возвращение заложников тесно связаны.

Отметим: по мере приближения президентских выборов в США Байден будет испытывать все большее давление левого фланга Демократической партии, выступающего за прекращение поставок Израилю вооружений.