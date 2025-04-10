В четверг, 10 апреля, стало известно, что в Ашдоде в возрасте 51 года умер журналист и адвокат Александр Гольцекер – бывший руководитель службы новостей, первый генеральный продюсер 9-го телеканала.

Александр Гольцекер родился 8 июля 1973 года. Окончил школу и колледж в Каменец-Подольском (Украина, СССР). Репатриировался в Израиль. Окончил Тель-Авивский университет в 1995 году. С 2002 по 2012 год работал на первом русскоязычном израильском телеканале "Израиль Плюс" (Девятый телеканал). Был не только генпродюсером и руководителем службы новостей, но и телеведущим (программа "Ваше право"). Выступал в роли публициста, вел интернет-проекты. В 2021 году стал дипломированным адвокатом.