Экс-заложница Лири Альбаг отреагировала на травлю в соцсетях: "Я боюсь того, во что мы превратились"

20-летняя Лири Альбаг, освобожденная из плена ХАМАСа в конце января, подвергается травле в интернете после того, как несколько дней назад в интервью "Кан" заявила, что по вине премьер-министра Биньямина Нетаниягу ей пришлось пережить "страшные вещи".

После волны ненависти, обрушившейся на нее, она попросила удалить из интернета интервью с ней.

В среду, 9 апреля, девушка в своем Instagram написала, что она получает угрозы и проклятия, и ей страшно. "Я читаю комментарии, угрозы и проклятия в свой адрес. И мне страшно. Я не боюсь самых угроз, я боюсь того, во что мы превратились", – пишет она, и добавляет: "Желать кому-нибудь попасть в плен? Я такого врагу своему не пожелаю. Мне надо похудеть? Это напоминает мне тех террористов, которые смеялись надо мной и каждый день напоминали мне, что я толстая. Желать мне смерти и обещать отомстить? Желайте это ХАМАСу, нашим врагам, но не мне. И все это из-за чего? Потому что я сказала, что глава правительства несет ответственность за провал? И да, силы безопасности тоже (ШАБАК, армия, разведка). И я говорила им об этом во время наших встреч! И, конечно, ХАМАС виновен, я это не забываю ни на мгновение… Я не ожидала, что получу такую реакцию от израильтян".