Задержан "спаситель", пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю

Полиция задержала жителя Тель-Авива примерно 20 лет по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней. Судя по сообщению пресс-службы полиции, злоумышленник действовал изобретательно, хотя и не оригинально.

28 марта в один домов в населенном пункте около Иерусалима была вызвана полиция. Звонила 15-летняя девочка, сообщавшая о попытке изнасилования. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали хозяина квартиры.

Было установлено, что подозреваемый, на которого ранее уже были наложены ограничительные условия, на одном из пляжей Тель-Авива "пришел на помощь" двум старшеклассницам и отогнал от них пристававших к ним молодых мужчин. После этого они прогулялись по пляжу и девочки попросили нового знакомого помочь им добраться домой – в Иерусалим. Во время поездки мужчина под предлогом того, что ему нужно якобы что-то забрать из квартиры, приехал к себе домой – в квартиру около Иерусалима, где предложил девочкам наркотики. Те согласились. Находясь под воздействием наркотиков, одна из девочек очнулась от того, что мужчина прикасался к ее телу, а когда она попыталась отстраниться, то тот начал применять силу. Девочка вырвалась и заперлась в ванной комнате, подозреваемый запер дверь ванной снаружи. Через несколько минут он открыл дверь и снова начал приставать к девочке. Та схватила маникюрные ножницы и смогла защитить себя, а затем забежала в комнату, где лежала ее подруга, откуда вызвала по телефону полицию.

Срок содержания задержанного под стражей продлен до 10 апреля. Ожидается, что ему вскоре будут предъявлены обвинения.