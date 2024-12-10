Герцог побеседовал с "важным региональным лидером" о проблеме заложников
время публикации: 10 декабря 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 17:30
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что побеседовал с "очень важным региональным лидером" о проблеме заложников.
В ходе мероприятия, которое проводилось в президентском доме и было посвящено "угрожающему медицинскому состоянию заложников", президент сказал, что "предпринимаются активные усилия по освобождению похищенных".
"Сейчас весь мир занят вопросом скорейшего достижения сделки", – сказал глава государства.
"Позади 431 день самых серьезных нарушений прав человека", – заявил Ицхак Герцог.