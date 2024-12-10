ЦАХАЛ: на севере Газы ликвидированы 10 террористов, причастных к гибели троих израильских бойцов

ЦАХАЛ объявил о ликвидации на севере сектора Газы десяти террористов, причастных к гибели троих израильских военнослужащих.

Операция по уничтожению террористов была осуществлена израильскими ВВС при поддержке 401-й бригады.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в этом районе, уничтожая террористов и террористическую инфраструктуру.

9 декабря в ходе боевых действий на севере сектора Газы погибли старший сержант Идо Жано, 20 лет, из Иегуд-Моноссона, боевой медик батальона "Шакед" бригады "Гивати"; старший сержант Барак Даниэль Гальперн, 19 лет, из Кирьят-Оно, командир отделения батальона "Шакед" бригады "Гивати"; сержант Омри Коэн, 19 лет, из Ашдода, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати". В том же бою были тяжело ранены боец разведподразделения "Рохэв Шамаим" ("Небесный всадник") и резервист батальона "Шакед" бригады "Гивати".

Военный корреспондент "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош уточняет: нападение было осуществлено в районе Джабалии, когда бойцы готовились к посадке на грузовик, который должен был вывезти их из зоны боевых действий. Боевики обстреляли грузовик противотанковыми ракетами. Трое израильских бойцов погибли, 18 получили ранения (двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения). По террористам незамедлительно был нанесен удар с воздуха.