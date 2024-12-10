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Израиль

Нетаниягу: "Я одобрил авиаудары по сирийским военным объектам, чтобы они не попали к джихадистам"

Сирия
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 декабря 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 19:11
Нетаниягу: "Я одобрил авиаудары по сирийским военным объектам, чтобы они не попали к джихадистам"
Yonatan Sindel FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился с жестким посланием к действующим на территории Сирии группировкам, которым удалось свалить режим Башара Асада. "Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать всё необходимое для обеспечения нашей безопасности", – подчеркнул Нетаниягу в своем видеообращении, снятом перед правительственным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве.

"В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов. Это похоже на действия британских ВВС, которые атаковали флот режима Виши, сотрудничавшего с нацистами, чтобы он не попал в руки нацистов", – продолжил премьер.

"Мы стремимся к отношениям с новым сирийским режимом. Однако если этот режим позволит Ирану восстановить своё присутствие в Сирии, передавать иранское или любое другое оружие "Хизбалле", либо нападёт на нас, мы ответим мощно и взимем за это высокую цену. То, что произошло с предыдущим режимом, произойдёт и с этим", – заключил глава правительства.

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