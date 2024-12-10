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Израиль

В поселении Эвьятар подожжено строение. Полиция полагает, что это теракт

Иудея и Самария
Полиция
Теракт
время публикации: 10 декабря 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 22:42
В поселении Эвьятар подожжено строение. Полиция полагает, что это теракт
Chaim Goldberg/Flash90

Возле поселения Эвьятар неизвестные подожгли деревянное строение, использовавшееся в качестве наблюдательного пункта.

"Полиция начала расследование подозрений, что поджог наблюдательного пункта в поселении Эвьятар совершен на почве национальной или религиозной ненависти", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В поселение прибыли силы полиции и армии. Ведется сбор улик и начат розыск поджигателей.

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