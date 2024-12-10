В поселении Эвьятар подожжено строение. Полиция полагает, что это теракт

Возле поселения Эвьятар неизвестные подожгли деревянное строение, использовавшееся в качестве наблюдательного пункта.

"Полиция начала расследование подозрений, что поджог наблюдательного пункта в поселении Эвьятар совершен на почве национальной или религиозной ненависти", – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В поселение прибыли силы полиции и армии. Ведется сбор улик и начат розыск поджигателей.