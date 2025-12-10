Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 10 декабря, температура будет близкой к среднесезонной. Территории Израиля достиг шторм "Байрон". Ожидаются сильные дожди, временами с грозами, по всей стране. Высока вероятность затоплений в низинах. Сильный ветер.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 12-17, в Эйлате – 14-19, в Беэр-Шеве – 13-19, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 9-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В четверг – прохладно, дожди с грозами. В пятницу дожди ослабнут и местами прекратятся. Ожидается, что в субботу дождей не будет. Однако в воскресенье – снова ожидаются дожди. В понедельник-вторник – дожди с грозами.