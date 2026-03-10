На Кипре арестован подозреваемый в подготовке терактов против израильских объектов в Европе

Власти Кипра задержали гражданина ливанского происхождения, подозреваемого в членстве в ХАМАСе и разыскиваемого Германией за организацию поставок оружия для атак на израильские и еврейские объекты.

Подозреваемый, которого немецкая прокуратура идентифицирует только как Камель М. согласно правилам о защите персональных данных, был задержан 6 марта в аэропорту Ларнаки после приземления рейса из Бейрута. По информации Euromedian Press, при обыске у него были найдены 300 боевых патронов и адрес в Берлине.

Задержание произошло на основании немецкого ордера на арест. Следователи устанавливают происхождение боеприпасов и их конечный пункт назначения.

Издание Cyprus Mail пишет, что у задержанного имелся билет на рейс в одну из европейских стран (ее название полиция не раскрывает).