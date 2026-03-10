Reuters: в Иерусалиме опасаются, что Трамп может прекратить войну в любой момент

Агентство Reuters пишет, что израильские военные пытаются использовать оставшееся "окно возможностей" и нанести Ирану максимально возможный ущерб до того, как президент США Дональд Трамп примет решение прекратить боевые действия. Источник агентства заявил, что в Иерусалиме полагают, что это может произойти "в любой момент".

Издание отмечает, что инвесторы рассчитывают, что Дональд Трамп попытается завершить войну с Ираном раньше, чем этот конфликт приведет к глобальному энергетическому кризису. Как пишет Reuters, именно этим объясняется реакция рынков: после резкого скачка цены на нефть пошли вниз, а фондовые площадки начали восстанавливаться на ожиданиях скорой деэскалации.