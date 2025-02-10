Массовые отравления животных на севере: найдены замоченные в пестицидах приманки

В течение января инспекторы Управления природы и парков занимались расследованием девяти случаев преднамеренного отравления диких и домашних животных на севере Израиля, в результате этих отравлений погибли 12 шакалов, пять лисиц, кабан, канюк, домашняя собака и кошка.

Жертвой отравления едва не стала домашняя собака, которую выгуливала Н.Ш. из поселка Амирим: женщина рассказала, что во время прогулки возле пастбища собака ненадолго пропала из ее поля зрения, а когда она вернулась, владелица поняла, что собака что-то съела. "Когда мы пришли домой, она начала дрожать, с трудом ходила, через несколько минут у нее изо рта пошла пена", – рассказала женщина. Она немедленно отвезла собаку к ветеринару, тот диагностировал отравление, и лишь благодаря своевременному лечению собаку удалось спасти.

За последние пять лет в Северном округе Управления природы и парков зафиксировано около 300 случаев отравлений, и в феврале количество отравлений обычно увеличивается в связи с возобновлением сельскохозяйственной деятельности, отелом в стадах крупного рогатого скота и возобновлением работ в фруктовых садах.

Возобновление сельскохозяйственной деятельности приводит к усилению конфликта между фермерами и дикими животными: некоторые фермеры используют пестициды, которые применяются для избавления от вредителей, для намеренного отравления диких животных. При этом применяются как разрешенные для использования пестициды, так и незаконные. Инспекторами были обнаружены различные приманки, которые предварительно вымочили в пестицидах.

Закон категорически запрещает причинять вред диким животным, применение ядов также запрещено, поскольку яд причиняет ужасные страдания животному, которое с ним контактирует. Хищники подбирают отравленные приманки, рептилии получают отравление через кожу, когда проползают по отравленным участкам.

Глава отдела инспекции и надзора в северном округе Управления природы и парков Натан Биносевич отмечает, что большинство фермеров и общественности, в целом, являются защитниками природы, но регулярно встречаются случаи, когда люди, вместо того чтобы решить проблему взаимодействия с дикими животными щадящими методами – устанавливая заграждения или отпугивая при помощи шума – применяют различные яды. Управление природы и парков расследует такие случаи в сотрудничестве с полицией.