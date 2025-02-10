В соцсетях обсуждают истощенного "палестинского заключенного". Палестинские агентства молчат

9 февраля в социальных сетях широкое распространение получило видео с рассказом некого жителя Газы, называющего себя освобожденным заключенным Ибрагимом аш-Шауишем. Рассказчик крайне истощен, на теле есть множественные язвы и другие повреждения кожи.

В сообщениях утверждалось, что показан Ибрагим Мухаммад Халиль аш-Шауиш, бывший учитель, житель Байт-Хануна (север сектора Газы), который был освобожден из тюрьмы 8 февраля 2025 года. Также утверждалось, что израильские военные арестовали его 10 декабря 2023 года, первоначально держали около границы, а затем в тюрьме в Негеве. Распространители видео указывали на повреждения на теле этого человека и заявляли, что он подвергался пыткам в израильской тюрьме.

В некоторых публикациях рядом с видео показывался снимок здорового мужчины и утверждалось, что это Ибрагим аш-Шауиш до ареста.

Данное видео начали распространять вскоре того, как были показаны освобождаемые из плена израильтяне Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами, которые были крайне истощены. А вскоре СМИ сообщили, что в плену они подвергались пыткам.

Об освобожденном заключенном Ибрагиме аш-Шауише своим читателям поведал британский таблоид Metro.

Однако ни одно палестинское агентство – ни Wafa, ни Maan, ни Safa (хотя видео распространяется со ссылкой на это агентство) – на своих страницах об этом освобожденном заключенном не рассказывают. Что вызывает сомнения в достоверности информации. О нем упоминалось в сообщении хамасовского "Палестинского информационного центра". Но даже на сайте ПИЦ нет никаких дополнительных подробностей. Хотя обычно, если у таких историй есть документальное подтверждение, о них обязательно рассказывают на главных страницах ведущих палестинских СМИ.

Имя Ибрагим Мухаммад Халиль аш-Шауиш действительно есть в списке 183 заключенных, которые были освобождены 8 февраля 2025 года из израильских тюрем в обмен на трех заложников-израильтян. Управление тюрем Израиля не давало никаких комментариев по поводу распространения видео с истощенным "освобожденным заключенным".

Комментарии под этими видео противоречивы. Поскольку публикации обращены, прежде всего, к арабской и пропалестинской аудитории, то большинство комментаторов выражают свое возмущение и обвиняют Израиль в пытках заключенных. Один из комментаторов говорит, что был учеником Ибрагима аш-Шауиш в Байт-Хануне, своего учителя на видео он не узнал и ужасается, что его довели до такого состояния. Некоторые комментаторы говорят о том, что на видео явно онкобольной (вероятно, страдающий от рака желудка в последней стадии), высказывается мнение, что распространители видео использовали для пропаганды больного человека. Официальных комментариев по этому поводу нет.

Отметим также отсутствие видеозаписей, на которых было бы показано, как человека, который рассказывает о пытках с больничной койки, доставили в сектор Газы. По всей видимости, для транспортировки такого больного потребовалась бы машина скорой помощи.