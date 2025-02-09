Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами рассказали о пытках в плену ХАМАСа

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь в вечернем выпуске новостей сообщил о пытках и издевательствах, которым подвергались в плену ХАМАСа освобожденные 8 февраля Эли Шараби, Ор Леви и Охад Бен-Ами.

Вернувшиеся из плена израильтяне рассказали о том, что их преднамеренно морили голодом: их не кормили по несколько дней, а затем могли дать одну заплесневелую питу на всех.

Заложников либо вовсе не поили, либо давали непригодную для питья воду.

Когда один из находившихся с ними заложников потерял сознание, остальные испугались, что он умер.

Мужчин по одному уводили "на допросы", где они подвергались пыткам: их избивали, подвешивали за ноги, душили, прижигали раскаленными предметами.

Их содержали в небольшом низком помещении в туннеле, где невозможно было встать в полный рост. Из-за отсутствия вентиляции было трудно дышать.

Заложники длительное время находились без дневного света. Один раз в день им разрешали посетить туалет.

Перед освобождением ХАМАС попытался "подкормить" заложников, чтобы они могли стоять на ногах. При этом израильские медики говорят, что резкий выход из голодания мог серьезно навредить здоровью заложников.

По данным телеканала "Кан-11", Охад Бен-Ами при освобождении весил 55 кг, потеряв 40% массы тела.