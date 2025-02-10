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Израиль

ЦАХАЛ расширяет антитеррористическую операцию в северной части Самарии

Иудея и Самария
Террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 февраля 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 18:00
ЦАХАЛ расширяет антитеррористическую операцию в северной части Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и другие службы безопасности продолжают операцию по предотвращению террора по всей территории Иудеи и Самарии. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в воскресенье многочисленные силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции МАГАВ начали действовать в районе населенного пункта Нур аш-Шамс в рамках антитеррористической операции в северной Самарии.

До настоящего момента в вышеназванном районе были ликвидированы несколько террористов, угрожавших израильским военнослужащим, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

В ходе операции были ликвидированы десятки террористов, сотни разыскиваемых за террористическую деятельность арестованы, обнаружено около 70 единиц огнестрельного оружия.

ЦАХАЛ и другие службы безопасности продолжат действовать для предотвращения террора в Иудее и Самарии.

Израиль
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