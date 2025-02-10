ЦАХАЛ расширяет антитеррористическую операцию в северной части Самарии

ЦАХАЛ и другие службы безопасности продолжают операцию по предотвращению террора по всей территории Иудеи и Самарии. По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, в воскресенье многочисленные силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции МАГАВ начали действовать в районе населенного пункта Нур аш-Шамс в рамках антитеррористической операции в северной Самарии.

До настоящего момента в вышеназванном районе были ликвидированы несколько террористов, угрожавших израильским военнослужащим, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

В ходе операции были ликвидированы десятки террористов, сотни разыскиваемых за террористическую деятельность арестованы, обнаружено около 70 единиц огнестрельного оружия.

ЦАХАЛ и другие службы безопасности продолжат действовать для предотвращения террора в Иудее и Самарии.